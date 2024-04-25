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Петербургские полицейские поймали троих специалистов техподдержки телефонных мошенников

В Петербурге поймали троих подозреваемых в содействии телефонным мошенникам

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Пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полицейские поймали троих подозреваемых в содействии телефонным мошенникам молодых людей. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, в ходе расследования хищения средств у пенсионерки мошенниками полицейские вышли на след троих жителей Петербурга, которые оказывали техподдержку обманувшим 86-летнюю женщину аферистам. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 17 и 19 лет, а также 18-летняя девушка.

Подозреваемых задержали 24 апреля. По версии правоохранителей, они занимались обслуживанием специального оборудования мошенников — с его помощью злоумышленники меняли свои номера. Во время обысков у них обнаружили три GSM-шлюза, свыше тысячи SIM-карт различных операторов сотовой связи и множество банковских карт.

Расследование уголовного дела продолжается. Молодых людей задержали до избрания меры пресечения.

Ранее московская пенсионерка потеряла квартиру и 25 млн рублей после разговора с мошенниками.

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