Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-губернатору Самарской области Холину вручили новую повестку

Вице-губернатора Самарской области Холина вновь призвали на военную службу

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сотрудники военной комендатуры вручили вице-губернатору — руководителю администрации губернатора Самарской области Дмитрию Холину повестку с требованием явиться в расположение воинской части. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он обязан явиться в военную часть 26 апреля 2024 года, там он проходил службу до февраля 2024 года. Уточняется, что повестку вице-губернатору вручили прямо в рабочем кабинете.

Причиной возвращения Холина на военную службу стал приказ врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии от 24 апреля. В документе указано, что досрочное увольнение с военной службы с зачислением в запас предусмотрено только для тех военнослужащих, которых наделили полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ.

Таким образом, увольнение Холина из армии признано незаконным.

До этого также сообщалось, что участвовать в СВО отправился депутат Государственной думы Олег Колесников. Недавно народный избранник рассказал, что украинские военные пытались ликвидировать его при помощи ракетной системы залпового огня HIMARS.

По его словам, произошло это в Запорожской области, в дневное время. Депутату с сослуживцами удалось выжить благодаря тому, что в момент удара они «по счастливой случайности» оказались в другом месте.

Ранее российский депутат предложил отправить на СВО посетителей ночных клубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами