Вице-губернатору Самарской области Холину вручили новую повестку

Сотрудники военной комендатуры вручили вице-губернатору — руководителю администрации губернатора Самарской области Дмитрию Холину повестку с требованием явиться в расположение воинской части. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он обязан явиться в военную часть 26 апреля 2024 года, там он проходил службу до февраля 2024 года. Уточняется, что повестку вице-губернатору вручили прямо в рабочем кабинете.

Причиной возвращения Холина на военную службу стал приказ врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии от 24 апреля. В документе указано, что досрочное увольнение с военной службы с зачислением в запас предусмотрено только для тех военнослужащих, которых наделили полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ.

Таким образом, увольнение Холина из армии признано незаконным.

До этого также сообщалось, что участвовать в СВО отправился депутат Государственной думы Олег Колесников. Недавно народный избранник рассказал, что украинские военные пытались ликвидировать его при помощи ракетной системы залпового огня HIMARS.

По его словам, произошло это в Запорожской области, в дневное время. Депутату с сослуживцами удалось выжить благодаря тому, что в момент удара они «по счастливой случайности» оказались в другом месте.

Ранее российский депутат предложил отправить на СВО посетителей ночных клубов.