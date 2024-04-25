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Петербургский пенсионер упал с голубятни и попал в шоковую реанимацию с тяжелыми травмами

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионер получил тяжелые травмы, упав с голубятни

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Pixabay

В Петербурге 87-летний пенсионер упал с голубятни и попал в шоковую реанимацию с тяжелыми травмами. Об этом сообщает »Фонтанка».

По предварительной информации издания, инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Пожилой мужчина упал с голубиной станции, используемой для отправки почтовых голубей.

Пострадавшего поместили в шоковую реанимацию. Медики диагностировали у него травму головы, разрыв органов, переломы двух ребер, перелом позвоночника и другие травмы. Его состояние оценили как крайне тяжелое. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в центре Москвы местная жительница случайно спровоцировала нашествие голубей — в ее дворе теперь живут сотни птиц. Соседи неоднократно просили женщину не кормить пернатых, однако меньше их не становится.

Ранее в Москве соседка украла у пенсионера 14 редких голубей.

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