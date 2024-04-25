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В петербургской гимназии прорвало трубу с горячей водой в столовой

78.ru: в Петербурге прорвало трубу с горячей водой в столовой гимназии

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Pixabay

В Петербурге трубу с горячей водой прорвало в столовой гимназии во время перемены. Об этом сообщает телеканал »78.ru».

По информации телеканала, инцидент произошел 25 апреля в гимназии № 52. В администрации сообщили, что в столовой во время перемены случился прорыв трубы с горячей водой. Дежурный учитель сразу же вывел всех учащихся из помещения.

На место вызвали сотрудников аварийной службы, которые устранили прорыв. Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. К уборке помещения привлекли весь младший обслуживающий персонал и сотрудников столовой.

После инцидента работу столовой по обеспечению учащихся гимназии горячим питанием возобновили спустя полчаса после аварии. На процесс обучения происшествие не оказало никакого влияния, добавили в администрации образовательного учреждения.

Ранее в Приморском крае трубу с кипятком прорвало в колледже.

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