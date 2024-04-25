Разбойнику, угрожавшему продавщице куском мыла, дали пять лет колонии

Россиянину, совершившему разбой с муляжом гранаты из куска мыла и запала, дали пять лет колонии. Об этом сообщает »МВД медиа».

Инцидент произошел в городе Гусь-Хрустальном. 52-летний злоумышленник пришел в круглосуточный магазин и, угрожая продавщице муляжом боеприпаса, вежливо потребовал у девушки наличность из кассы. Она отдала ему 18 тысяч рублей и после этого разбойник попросил у сотрудницы торговой точки еще плитку шоколада с орешками. Получив деньги и сладость, преступник скрылся.

Злоумышленника поймали. Он раскаялся в содеянном и пояснил, что совершил преступление под воздействием алкоголя. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал компенсацию в размере 40 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Ранее неадекватный россиянин крушил прилавки, угрожал покупателям ножом и сжег магазин.