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Разбойнику, угрожавшему продавщице куском мыла, дали пять лет колонии

Во Владимирской области осудили разбойника, угрожавшего продавщице куском мыла

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Россиянину, совершившему разбой с муляжом гранаты из куска мыла и запала, дали пять лет колонии. Об этом сообщает »МВД медиа».

Инцидент произошел в городе Гусь-Хрустальном. 52-летний злоумышленник пришел в круглосуточный магазин и, угрожая продавщице муляжом боеприпаса, вежливо потребовал у девушки наличность из кассы. Она отдала ему 18 тысяч рублей и после этого разбойник попросил у сотрудницы торговой точки еще плитку шоколада с орешками. Получив деньги и сладость, преступник скрылся.

Злоумышленника поймали. Он раскаялся в содеянном и пояснил, что совершил преступление под воздействием алкоголя. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал компенсацию в размере 40 тысяч рублей в пользу потерпевшей.

Ранее неадекватный россиянин крушил прилавки, угрожал покупателям ножом и сжег магазин.

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