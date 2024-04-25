Фиктивно трудоустраивавшую мигрантов ОПГ накрыли в Челябинске

В Челябинске ФСБ накрыла организованную преступную группировку (ОПГ), занимавшуюся фиктивным трудоустройством мигрантов. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону сообщает RG.RU.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов задержали членов ОПГ, которая за деньги реализовывала иностранцам фиктивные трудовые договоры, заключая их с номинальными лицами и организациями. Затем они уведомляли об этом УВМ ГУ МВД региона, что становилось основанием для продления сроков пребывания мигрантов на территории Челябинска.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.