Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фиктивно трудоустраивавшую мигрантов ОПГ накрыли в Челябинске

В Челябинске накрыли ОПГ, занимавшуюся фиктивным трудоустройством мигрантов

close
100%
ФСБ/РИА «Новости»

В Челябинске ФСБ накрыла организованную преступную группировку (ОПГ), занимавшуюся фиктивным трудоустройством мигрантов. Об этом со ссылкой на УФСБ по региону сообщает RG.RU.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов задержали членов ОПГ, которая за деньги реализовывала иностранцам фиктивные трудовые договоры, заключая их с номинальными лицами и организациями. Затем они уведомляли об этом УВМ ГУ МВД региона, что становилось основанием для продления сроков пребывания мигрантов на территории Челябинска.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье сотрудников МВД обвинили в организации незаконной миграции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами