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Курганец предпочел отправиться в колонию вместо обязательных работ на воле

В Курганской области мужчина предпочел сесть в колонию вместо работы на воле

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Курганской области осужденный мужчина предпочел сесть в колонию вместо того, чтобы выполнять обязательные работы на воле. Об этом сообщает пресс-служба Притобольного районного суда.

По информации пресс-службы, осужденному мужчине назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ. Однако тот не явился в сельсовет, где должен был отбывать наказание, и допустил восемь прогулов без уважительной причины.

В своем объяснении по факту неявки осужденный пояснил, что не хочет выполнять обязательные работы и лучше отбудет свое наказание в местах лишения свободы. Суд расценил поведение мужчины, как злостное уклонение от обязательных работ, и в связи с этим заменил ему наказание на лишение свободы в колонии-поселении, сообщается в пресс-службе органа.

Ранее агрессивно раздвигавший ноги в автобусе петербуржец получил 240 часов обязательных работ.

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