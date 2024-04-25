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Сбер подарил Орлу умный светомузыкальный фонтан

В Орле открылся светомузыкальный фонтан длиной в 80 метров

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Пресс-служба Сбера

Сбер 25 апреля открыл в историческом центре Орла умный светомузыкальный фонтан, сообщает пресс-служба банка. Комплекс, выполненный в виде крыльев орла, установлен на подвижной плавающей платформе у слияния Оки и Орлика.

Фонтанный комплекс будет работать в теплое время года. Всего он выпускает в небо 130 струй, которые достигают 35 метров в высоту. Кроме того, комплекс оснащен видеопроектором для проведения лазерных шоу, а также системой светодиодной подсветки и проектором для демонстрации на водном экране видеороликов и изображений.

Как уточнили в Сбере, строительство таких фонтанов вносит вклад в ESG-повестку. Например, фонтанный комплекс в Орле оснащен насосами, которые очищают воду от механических примесей, а его энергопотребление максимально оптимизировано. Кроме того, в фонтане установлена специальная защитная система, способствующая сохранению биоресурсов водоема.

«Я впервые в Орле, и то, что я вижу, впечатляет. У вас потрясающий город. Хочу сказать большое спасибо команде губернатора. С момента, когда мы приняли решение начать строительство фонтана, до момента, когда все вопросы были решены и всё было готово, прошли рекордные сроки. Я благодарен всей команде Сбера, большой команде строителей, всем, кто здесь работал и создавал этот объект. За этим стоит огромный труд. Что мы создаем? Конечно, не просто фонтан», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, Сбер дарит людям впечатление и вдохновение, чтобы творить добрые дела во благо своей родины и других людей.

«Мы дарим впечатление нашим детям, чтобы они сохранили их в своей душе и могли создавать новые, совершенно неподражаемые объекты, делающие нашу страну и её города ещё лучше. Ведь большего счастья, большего служения нельзя придумать, чем служение людям», — добавил он.

Отмечается, что фонтан в Орле стал двадцать шестым интерактивным водным комплексом, подаренным Сбером российским городам.

Напомним, первый фонтан от Сбера был открыт в Саратове. С тех пор сооружения появились в Петергофе, Ярославле, на курорте Сбера «Мрия» в Крыму, Калининграде, Воронеже и других городах страны.

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