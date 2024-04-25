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Москвичке во время депиляции сожгли ногу в салоне, вылив на нее кипящий воск

«МК»: в Москве женщине сожгли ногу во время депиляции в салоне красоты

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Depositphotos

В Москве 30-летней женщине во время депиляции в салоне красоты сожгли ногу, вылив на нее горячий воск. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 24 апреля в салоне красоты на Шереметьевской улице. Во время процедуры депиляции женщине вылили на ногу от колена и ниже раскаленный воск. После этого она ощутила невыносимую боль. По словам пострадавшей, сотрудница предварительно разогрела материал до температуры около 100 градусов.

«Я закричала, прибежала вторая сотрудница салона. Она смазала мне ногу мазью и обернула в пищевую пленку», — рассказала пострадавшая, передает mk.ru.

После этого женщина уехала на машине с супругом в травмпункт. К тому времени на пораженной области у пострадавшей появились пузыри. Медики обработали и перевязали ногу. У нее диагностировали ожог второй степени.

Сообщается, что сейчас женщина находится на больничном и ей предстоит долгое лечение. Пострадавшая намерена обратиться с иском в суд.

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