В Дагестане задержали еще десять фигурантов по делу о крупном хищении

В Дагестане правоохранители задержали еще десять фигурантов по делу о хищении в энергетической сфере республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Правоохранительные органы по делу о хищении 2,8 млрд рублей в Дагестане задержали еще 10 руководителей структурных подразделений ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», — следует из сообщения.

До этого руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщила, что суд в Махачкале арестовал еще девять энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей.

12 апреля Федеральная служба безопасности при содействии сотрудников министерства внутренних дел разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих работников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей. Позже Районный суд города Махачкалы в Дагестане принял решение арестовать еще нескольких сотрудников энергетической отрасли в рамках расследования крупных хищений в «Дагэнерго» — филиале компании «Россети Северный Кавказ».

Ранее экс-директора «Гостеха» арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей.