Экспертизы не подтвердили взрыва на борту Ту-154 Леха Качиньского

Экспертизы не подтвердили факта взрыва на борту польского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак.

«На предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал представитель надзорного ведомства.

Одна из родственниц тех, кто находился на борту потерпевшего катастрофу самолета, обратила внимание, что прокуратура так и не может однозначно назвать причину аварии.

В середине апреля в Польше продлили следствие по авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском.

10 апреля 2010 года пассажирский самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, перевернулся более чем на 180 градусов и упал на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились семь членов экипажа и 89 пассажиров. В результате крушения никто из них не выжил.

Ранее очевидцы сняли на видео горящий самолет в Иваново.