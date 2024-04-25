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Стало известно, кто дал показания на Стригункову

Показания на Стригункову дал замминистра здравоохранения Московской области

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Пресс-служба суда

Арестованный по делу о коррупции замминистра здравоохранения Московской области Александр Захаров дал показания на бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, оглашенные в Тверском суде Москвы.

«В одно производство объединены восемь уголовных дел», — уточнили в документе.

В судебной инстанции обратили внимание, что дела объединены в отношении сотрудников регионального министерства здравоохранения, дирекции единого заказчика по ремонтным работам и представителей нескольких коммерческих организаций по статьям о получении и даче взяток.

«Стригункова задержана по подозрению в получении взятки в общем размере не менее 123 млн рублей», — сказано в материалах дела.

Судья рассказала, что Захаров сотрудничал с правоохранителями и во время очной ставки со Стригунковой дал на нее показания. После этого экс-чиновницу задержали по делу о получении незаконного вознаграждения. Захарову следствие вменяет получение около 34 млн рублей взятки, мужчину арестовали в январе.

До этого сообщалось, что Стригункову подозревают в незаконной помощи компаниям, занимающимся ремонтом подмосковных больниц.

Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку на фоне уголовного дела.

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