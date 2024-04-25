Соцсети напугал женский маникюр, напомнивший им пилу

Людей напугал маникюр женщины, которым она поделилась с пользователями соцсетей, пишет Mirror. Комментаторы не понимают, как с такими ногтями делать повседневные дела.

Как пишут СМИ, женщина опубликовала в соцсетях фотографию своего маникюра, который был сделан «забором». Людей напугал вид ногтей, которые сравнили с пилой. Комментаторы не понимают, как с ними можно заниматься какими-либо делами в течение дня.

«Моя спина внезапно начала чесаться», — пошутили зрители.

Другие пользователи отметили, что такой маникюр долго не продержится, поэтому от него нет никакого толка.

«В тот момент, когда один из этих «зубов» зацепится за что-нибудь и ноготь начнет ломаться, вы поймете, что это была не самая лучшая инвестиция», — считают участники обсуждения.

Ранее эксперты рассказали, какие действия могут навредить перед маникюром.