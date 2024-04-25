Краснодарская няня избила ребенка, не желавшего идти домой, и назвала его больным

В Краснодаре няня избила ребенка, не желавшего идти домой, и назвала его психически больным. Об этом сообщает Telegram-канал »Краснодар и край».

По информации Telegram-канала, мать ребенка рассказала, что по пути домой они с мужем увидели странную картину — их младший ребенок, трехлетний мальчик, кричал на весь двор, пока его держала няня, а незнакомая девушка снимала это на телефон, ведя диалог с няней. Когда женщина подошла к незнакомке, то та рассказала ей, что смотревшая за несовершеннолетним била его по лицу и спине.

Позже мать мальчика просмотрела записи с камер видеонаблюдения и увидела, что няня действительно била ребенка по спине, голове и лицу. Она также изучила запись, сделанную незнакомкой, и обнаружила, что сын, по словам няни, якобы психически больной. Женщина опровергла эти сведения.

«Ребенок абсолютно здоров! Просто не хотел идти домой! А эта такие вещи делала и говорила! Спасибо девушке которая подняла шум!» — заявила мать ребенка.

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