Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Краснодарская няня избила ребенка, не желавшего идти домой, и назвала его больным

В Краснодаре няня избила ребенка и назвала его психически больным на камеру

close
100%
Краснодар и край' class="item-image" >
Телеграм-канал Краснодар и край

В Краснодаре няня избила ребенка, не желавшего идти домой, и назвала его психически больным. Об этом сообщает Telegram-канал »Краснодар и край».

По информации Telegram-канала, мать ребенка рассказала, что по пути домой они с мужем увидели странную картину — их младший ребенок, трехлетний мальчик, кричал на весь двор, пока его держала няня, а незнакомая девушка снимала это на телефон, ведя диалог с няней. Когда женщина подошла к незнакомке, то та рассказала ей, что смотревшая за несовершеннолетним била его по лицу и спине.

Позже мать мальчика просмотрела записи с камер видеонаблюдения и увидела, что няня действительно била ребенка по спине, голове и лицу. Она также изучила запись, сделанную незнакомкой, и обнаружила, что сын, по словам няни, якобы психически больной. Женщина опровергла эти сведения.

«Ребенок абсолютно здоров! Просто не хотел идти домой! А эта такие вещи делала и говорила! Спасибо девушке которая подняла шум!» — заявила мать ребенка.

Ранее воспитательница подмосковного детсада избила ребенка на прогулке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами