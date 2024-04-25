Экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову отправили в СИЗО

Тверской суд Москвы отправил экс-зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову в следственный изолятор (СИЗО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

«Избрать в отношении Стригунковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июня», — огласил постановление судья Алексей Криворучко.

До этого стало известно, что следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья. Она была задержана в Москве 24 апреля. Стригункову подозревают в получении не менее 150 млн рублей. Эти деньги выплачивались ей якобы в качестве благодарности от компаний, занимающихся ремонтом подмосковных больниц. В ходе обыска в ее доме нашли крупные суммы наличными, множество предметов роскоши и ценностей.

До этого Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в органах следствия писал, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов, по некоторым данным, получил «космическую сумму взятки» от строительных компаний за то, что они получали подряды от военного ведомства.

Ранее юрист назвал наказание, которое грозит замминистра обороны РФ.