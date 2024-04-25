Водитель скорой стал инвалидом после нападения россиянина на бригаду медиков

В Калининграде мужчина покалечил водителя машины скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Работник скорой остался инвалидом. Об этом сообщает издание «Клопс».

По данным СМИ, инцидент, в результате которого работник получил серьезные травмы, произошел 30 апреля 2023 года. Медики получили сообщение, что у ресторана на улице Карла Маркса человеку стало плохо. На вызове фельдшер и водитель нашли мужчину без сознания. Фельдшер дал пострадавшему понюхать вату с нашатырным спиртом, чтобы тот пришел в чувства, и отправился в авто за антисептиком, чтобы обработать пациенту ссадину.

В это время пострадавший, по словам водителя, резко поднялся и начал избивать его — удары пришлись на затылок, шею и спину. Фельдшер также получил повреждения. Через некоторое время медику и водителю удалось добраться до машины и заблокировать себя. Дебошир пытался открыть двери, но, потерпев неудачу, скрылся. Чуть позже его задержали полицейские. Тем временем водителя и фельдшера доставили в больницу для оказания помощи.

«Были страшные боли, плечо отекло, я не мог двигать рукой. Но самое ужасное, что из БСМП меня отправили со словами: нужна операция, которых у нас не делают, вам надо в федеральный центр. Я прошел комиссию, получил справку, а очередь на операцию аж на 2025 год!» — поделился калининградец.

Мужчина отметил, что ему пришлось оформить инвалидность: рука до сих пор не поднимается и сильно болит. Нападавший возместил водителю ущерб, но уголовное дело, возбужденное в отношении него по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» УК РФ, как утверждает потерпевший, не двигается.

С помощью адвоката мужчина добился оплаты больничного. Сейчас потерпевший добивается страховой выплаты, которую он до сих пор не получил.

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