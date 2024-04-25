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Московская пенсионерка потеряла квартиру и 25 млн рублей после разговора с мошенниками

В Москве пенсионерка поговорила с мошенниками и осталась без квартиры и 25 млн рублей

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Depositphotos

В Москве пожилая женщина осталась без квартиры и 25 млн рублей после разговора с мошенниками. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, 68-летней москвичке написал якобы ее экс-работодатель, который сообщил, что с ней должны связаться сотрудники правоохранительных органов. Затем с ней связался якобы страж порядка, который напугал женщину тем, что ее данные похищены, а после этого россиянка общалась уже со лжеспециалистом по финансовой безопасности.

Злоумышленники обманом выведали у женщины информацию о ее счетах, а затем убедили ее снять 5 млн рублей и положить на их счета. Затем они аналогичным образом похитили у пенсионерки еще почти 4 млн рублей, часть из которых была взята в кредит.

Поняв, что москвичка выполняет все указания, аферисты убедили ее продать квартиру и перевести вырученные 17,9 млн рублей на их счета. Общий ущерб составил более 25 млн рублей.

Правоохранительные органы занимаются установлением личностей злоумышленников. На квартиру пенсионерки, по требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры, наложили арест.

Ранее россиянин год «инвестировал» деньги в бизнес знакомого и лишился 18 млн рублей.

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