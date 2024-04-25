В Ставрополе назвали победителей конкурса «Лучший казачий кадетский корпус»

Новороссийский казачий кадетский корпус стал победителем всероссийского смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский корпус». Второе и третье места достались Ейскому и Орловскому корпусам. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.

Победителей объявили на церемонии награждения, которая прошла в Ставрополе.

Зачитывая собравшимся приветственное слово от помощника президента РФ Дмитрия Миронова, референт управления президента по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции, ответственный секретарь Совета при президенте по делам казачества Алексей Кириченко отметил, что звание победителей конкурса — общее достижение педагогических коллективов, родителей и кадетов.

«Конкурс по праву стал одним из значимых событий в сфере развития кадетского образования в Российской Федерации. Убежден, это мероприятие и впредь будет развиваться и расширять географию участников, включая вновь создаваемые кадетские корпуса на Донбассе и в Новороссии», — Дмитрий Миронов.

Присутствовавший на церемонии полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что победители успешно доказали готовность не только отстаивать честь своих учебных заведений в конкурентной борьбе, но и в дальнейшем укреплять потенциал, славу российского казачества в масштабах своего региона, всей страны в целом.

Также было зачитано приветствие главы Министерства просвещения РФ Сергея Кравцова. Он отметил, что российское казачество воспитывает достойную молодежь — хранителей казачьей культуры.

«Каждый из вас проявил смелость гордость, волю к победе, умение ставить и достигать целей», — отметил министр.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов сказал, что кадеты — это будущие офицеры, командиры и атаманы.

«Когда мы говорим сегодня казак — это синоним слова доброволец. Сегодня они защищают мирных жителей Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, мирных жителей всех наших возвращенных территорий», — отметил он.

Атаман напомнил, что в зоне СВО сейчас находится более 10,5 тыс. казаков.

Смотр-конкурс на звание «Лучший казачий кадетский корпус» проводится с 2010 года Министерством просвещения РФ под эгидой Совета при президенте по делам казачества.