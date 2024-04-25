В Москве следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди

В Москве следствие просит о заочном аресте блогера Камикадзе Ди (настоящее имя – Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом)). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Соответствующее ходатайство было направлено в Тверской суд Москвы. Блогера обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. На данный момент дата заседания неизвестна.

До этого Иванова объявили в розыск, но по какой статье УК, не сообщалось. Детали дела также не приводились.

Блогер уже привлекал внимание правоохранительных органов. В отношении россиянина возбуждали уголовное дело о фейковых сообщениях про Вооруженные силы РФ после слов Иванова об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе. Правоохранители также обратили внимание на клипы блогера, в которых он оскорбляет официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее YouTube удалил канал Камикадзе Ди.