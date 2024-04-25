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Машина скорой помощи столкнулась с «КамАЗ» на трассе, есть пострадавшие

На трассе Екатеринбург — Тюмень пять человек пострадали в результате ДТП

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Тюмень | Паводок | Наводнение' class="item-image" >
Телеграм-канал Тюмень | Паводок | Наводнение

На трассе ЕкатеринбургТюмень столкнулись машина скорой помощи и «КамАЗ», пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень Паводок Наводнение» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на 318-м километре автодороги. В ведомстве сообщили, что водитель «КамАЗ» нарушил правила перестроения и это привело к аварии с автомобилем скорой помощи.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали пять человек — пациент и водитель скорой помощи, а также трое медицинских работников.

Отмечается, что, предварительно, предполагаемый виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Его планируют отправить на медицинское освидетельствование.

До этого на западе Москвы в районе Тропарево-Никулино на проезде Олимпийской Деревни столкнулись два легковых автомобиля, один из них в результате перевернулся.

Ранее автомобиль такси с пассажирами внутри перевернулся в Челябинске.

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