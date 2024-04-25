Машина скорой помощи столкнулась с «КамАЗ» на трассе, есть пострадавшие

На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись машина скорой помощи и «КамАЗ», пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень Паводок Наводнение» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на 318-м километре автодороги. В ведомстве сообщили, что водитель «КамАЗ» нарушил правила перестроения и это привело к аварии с автомобилем скорой помощи.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали пять человек — пациент и водитель скорой помощи, а также трое медицинских работников.

Отмечается, что, предварительно, предполагаемый виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Его планируют отправить на медицинское освидетельствование.

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