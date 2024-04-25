Синоптики рассказали, когда в России уляжется африканская пыль

Желтая африканская пыль, накрывшая некоторые страны, дошла до России и наблюдается даже в столице. По мнению главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в этом нет ничего необычного, а к концу этой недели пыль полностью уляжется.

Пыль выносят южные и юго-западные потоки циклонов с районов востока Средиземноморья, объяснил метеоролог. Способствует этому и ветер, который направлен с юго-запада на северо-восток. Из-за этого желтое от пыли небо наблюдали жители Белгорода и Крыма.

«Неудивительно, что переносится такое большое количество пыли, которое стало следствием пыльных бурь на севере Африки и Аравийском полуострове. Песок уже дошел до Москвы», — отметил он в беседе с НСН.

Накануне первых длинных майских выходных воздушные потоки должны поменяться, благодаря чему проблема решится, отметил Шувалов. Уже послезавтра синоптики ожидают прибытие холодного фронта, который сначала пройдет через Белгород и Брянск, отметил синоптик.

«В Москве холодный фронт пройдет в субботу, ветер сменится, и от этой пыли не останется и следа», — заключил Шувалов.

Напомним, облака африканской пыли накрыли также юг Греции, из-за чего небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет. Врачи предупреждали, что это может негативно сказаться на здоровье жителей страны из-за ухудшения качества воздуха.

Ученые ранее обнаружили источник пыльных бурь в Центральной Азии.