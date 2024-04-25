Собака спасла мужчину от нападения леопарда

В Зимбабве сотрудник сафари-парка совершал обход территории вместе со своей собакой и подвергся нападению леопарда. Хищника смог отпугнуть пес. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летний Гай Уиттолл — владелец небольшого сафари-парка в Зимбабве прогуливался по окрестностям со своей собакой. В какой-то момент из кустов неожиданно выскочил леопард и набросился на мужчину.

Хищник разодрал ему руки и голову, леопарда спугнул пес, который отогнал животное громким лаем. Пострадавшего госпитализировали, угрозы жизни нет.

Как отмечает издание, мужчина уже во второй раз спасается от диких животных, в 1997 году, в его дом пробрался крокодил и спрятался под кроватью, тогда австралиец тоже чудом спасся.

До этого сообщалось, что на юге Румынии туристка из Шотландии подверглась нападению медведя на дороге и попала в больницу. Женщина решила сделать несколько снимков медведей, которые вышли на дорогу перед ее автомобилем. Один из хищников подошел к авто, встал передними лапами на дверь и вцепился женщине в руку. Туристку спасла мгновенная реакция мужа, мужчина нажал на педаль газа, хищник отпустил руку женщины. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу, ей оказывается необходимая помощь.

Ранее аллигатор заполз на взлетную полосу военного аэродрома и лег спать под шасси самолета.