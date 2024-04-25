Двоих военных задержали по подозрению в убийстве пятерых человек

Двоих российских военнослужащих задержали по подозрению в убийстве пятерых человек в Херсонской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza и «Коммерсантъ».

Отмечается, что среди погибших — две женщины и трое мужчин, двое из которых — военнослужащие. Убийства были совершены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Одной из жертв стала глава Абрикосовки Любовь Тымчак.

По горячим следам в Подо-Калиновке были задержаны военнослужащие Александр О. и Александр К. Предполагается, что преступление они могли совершить на почве алкогольного опьянения. Отмечается, что последний до армии был трижды судим.

В январе сообщалось, что заместитель командира роты ВС РФ устроил самосуд над жителем Херсонской области, потому что тот передавал информацию Вооруженным силам Украины. На допросе военный рассказал, что в январе 2023 года вывез мужчину к мусорному полигону недалеко от Новой Каховки. Там он расстрелял мужчину из автомата, а на следующий день закопал тело.

Ранее бывшие участники СВО захотели устроить самосуд над тюменцами, избившими военного.