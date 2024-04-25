На Украине суд избрал меру пресечения наместнику Святогорской лавры

Суд на Украине арестовал наместника Святогорской лавры Арсения, которого задержали 24 апреля. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что священнослужителя оставили под стражей на 60 суток. При этом суд исключил вариант внесения залога.

Святогорская лавра расположена на территории Донецкой народной республики, которая находится под контролем украинских властей. 24 апреля на территории обители прошли обыски, которые провели сотрудники Службы безопасности Украины.

По итогам оперативных мероприятий стражи порядка задержали наместника лавры Арсения по подозрению в осуществлении «подрывной деятельности» прямо во время литургии. В Telegram-канале Союза православных журналистов уточнялось, что священнослужителя увезли на допрос в город Славянск и затем транспортировали в город Днепр (ранее — Днепропетровск) для вынесения судебного решения.

Впоследствии ему были предъявлены обвинения в распространении данных о местах дислокации и перемещениях Вооруженных сил Украины.

Ранее суд в Киеве избрал меру пресечения заместителю главы отдела внешних связей УПЦ Николаю Данилевичу.