Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине суд избрал меру пресечения наместнику Святогорской лавры

Наместника Святогорской лавры канонической УПЦ Арсения арестовали на 60 суток

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Суд на Украине арестовал наместника Святогорской лавры Арсения, которого задержали 24 апреля. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что священнослужителя оставили под стражей на 60 суток. При этом суд исключил вариант внесения залога.

Святогорская лавра расположена на территории Донецкой народной республики, которая находится под контролем украинских властей. 24 апреля на территории обители прошли обыски, которые провели сотрудники Службы безопасности Украины.

По итогам оперативных мероприятий стражи порядка задержали наместника лавры Арсения по подозрению в осуществлении «подрывной деятельности» прямо во время литургии. В Telegram-канале Союза православных журналистов уточнялось, что священнослужителя увезли на допрос в город Славянск и затем транспортировали в город Днепр (ранее — Днепропетровск) для вынесения судебного решения.

Впоследствии ему были предъявлены обвинения в распространении данных о местах дислокации и перемещениях Вооруженных сил Украины.

Ранее суд в Киеве избрал меру пресечения заместителю главы отдела внешних связей УПЦ Николаю Данилевичу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами