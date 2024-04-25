Многодетные семьи Подмосковья оформили 3 тысячи электронных удостоверений с начала года

Многодетные семьи Подмосковья с начала 2024 года оформили 3 тыс. электронных удостоверений, сообщает пресс-служба Минсоцразвития.

По словам первого зампредседателя правительства Московской области Людмилы Болотаевой, всего в регионе оформлено 150 тыс. электронных удостоверений многодетной семьи.

Она добавила, что с помощью удостоверения можно подтвердить льготный статус для предоставления скидки в магазинах и бесплатного посещения музеев и выставок.

Болотаева отметила, что всего в Подмосковье 110 тыс. многодетных семей пользуются мерами поддержки.

Также многодетные семьи получают право бесплатного проезда, компенсацию коммунальных услуг и другие льготы.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Организационный комитет по проведению в России Года семьи возглавила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.