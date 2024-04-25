Власти Саратовской области пообещали разобраться с подделкой сведений на «Госуслугах»

На портале госуслуг в Саратовской области зафиксировали случаи фальсификации данных о визитах пациентов к врачам. Эту информацию подтвердил замглавы регионального минздрава Денис Грайфер на сегодняшнем брифинге. По факту каждого такого случая он пообещал провести внутреннее расследование, передает sarinform.ru.

Как сообщают местные жители, в их профилях на портале появились данные о походах к врачам, которых на самом деле не было. Как уточнил Грайфер, это не единственное нарушение – специалисты также выявили попытку подделки сертификатов для больных коронавирусом. Он пообещал, что региональный минздрав разберется с этой проблемой.

«По каждому факту будет внутреннее расследование. Если фальсификация подтвердится, будем принимать меры не только в виде выговоров, но и передавать [информацию] в правоохранительные органы», – заверил чиновник.

Он также призвал жителей сообщать, если они обнаружат в своих аккаунтах информацию о несостоявшихся походах к врачам. Сделать это можно с помощью опции, позволяющей подать жалобу непосредственно на «Госуслугах», или письменного заявления на имя главы ведомства Олега Костина.

Кроме того, Грайфер пообещал, что в ближайшие годы вся информация о пациентах будет храниться в электронном виде и включать в себя данные как о помощи в государственных, так и частных клиниках.

Напомним, на днях россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью «Госуслуг». Мошенники связываются с жертвой через мессенджеры по видеосвязи, чтобы узнать пароль для входа в личный кабинет пользователя и оформить кредит.

В Госдуме ранее рассказали, когда россияне смогут обращаться во все ведомства через портал госуслуг.