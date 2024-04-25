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Девятилетняя девочка переехала отца, пытаясь выехать из гаража

В Тюменской области мужчина посадил за руль ребенка и получил перелом ноги

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ГИБДД РФ по Тюменской области

В Тюменской области отец посадил девятилетнюю дочь за руль своей машины и оказался в больнице, когда ребенок перепутал педали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Инцидент произошел в СНТ «Геолог», отец разрешил девятилетний дочери сесть за руль его автомобиля Chery, чтобы выехать из гаража. Школьница перепутала педали, сбила отца и врезалась в забор.

Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги, на 40-летнего мужчину составлен административный протокол, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в США девятилетний сын взял машину матери и устроил ДТП с полицией. Мальчик взял без спроса ключи от автомобиля матери, пока женщина была в ванной, сел за руль и уехал в школу. Школьник въехал в патрульную машину, после этого ребенок вышел из автомобиля и попросил у полицейского прощения.

Ранее трехлетний ребенок за рулем грузовика сбил двухлетнюю девочку на заправке.

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