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На Дальнем Востоке 9 мая решили отмечать в другой день из-за графика главы района

В поселке на Дальнем Востоке перенесли День Победы из-за графика главы района

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Павел Бедняков/РИА Новости

Жители поселка Корфовский в Хабаровском крае возмутились переносом даты празднования Дня Победы из-за графика местного чиновника. Об этом рассказал Telegram-канал NewsKhv.

По словам сельчан, запланированные праздничные мероприятия — митинг и шествие Бессмертного полка — перенесли с 9 на 8 мая «по прихоти» главы Хабаровского муниципального района Александра Яца. Он решил подвинуть празднование в Корфовском, так как в сам День Победы ему якобы необходимо быть в Хабаровске. Теперь жители поселка пытаются вернуть себе праздник, который не хотят отмечать вместе с «недружественной Европой».

«Я сама не пойду на митинг 8 мая. Я считаю тоже, что это предательство, лечь под Европу!» — написала местная жительница в чате Telegram-канала администрации Корфовского сельского поселения.

По словам автора сообщения, глава поселения Элеонора Аврамец и председатель местного совета депутатов Леонид Кириллов учитывать мнение большинства местных жителей не стали и согласились с новой датой Дня Победы.

Ранее российские регионы стали отменять праздничные мероприятия к 9 Мая.

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