В Сургуте осужденный разбил стекло и напал с осколком на оперуполномоченного

В Сургуте вынесли приговор местному жителю, который пытался ранить импровизированным оружием сотрудника места лишения свободы. Об этом сообщает информагентство Ura.ru со ссылкой на решение городского суда.

Нападение на сотрудника ФСИН произошло, когда он потребовал, чтобы осужденный прислонился к стене и сложил руки за спину. Мужчина, не желавший исполнять законное требование, успел разбить стекло и, вооружившись осколком, атаковал оперуполномоченного. Он замахнулся на него правой рукой, в которой находился осколок, но сотрудник колонии сумел увернуться от удара.

Югорчанина обезвредили и завели на него новое уголовное дело. Действия мужчины были квалифицированы по части 2 статье 321 УК РФ — угроза либо применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы. Его отправили под суд и приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на срок 1 год 10 месяцев.

Ранее осужденный напал на сотрудника колонии на Алтае, едва прибыв туда для отбывания наказания.