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Из МГТУ «Станкин» эвакуированы более четырех тысяч человек

Из МГТУ «Станкин» выведены более 4 тысяч человек из-за сообщений о минировании

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Из МГТУ «Станкин» в центре Москвы эвакуированы почти четыре тысячи человек после появившихся сообщений о минировании. О этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

«На месте работают оперативные службы, ожидается приезд кинологов. Узнаем подробности», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что руководство московского торгового центра (ТЦ) «Сокольники» объявило эвакуацию посетителей и сотрудников. Всех людей, которые находились в здании, по громкой связи попросили выйти на улицу. При этом другие подробности, включая причины произошедшего, пока не уточняются.

20 апреля в аэропорту Биллунн, который расположен в регионе Южная Дания, объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва. По данным Reuters, сотрудники датских правоохранительных органов задержали на территории воздушной гавани мужчину, который угрожал взорвать здание. При этом эвакуация людей прошла спокойно, подчеркнул инспектор полиции Майкл Вайс.

Ранее в Пензе 17-летний юноша «заминировал» учебное заведение от имени молодого человека, переписывавшегося с его знакомой.

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