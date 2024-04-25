Синоптики назвали апрельский снег нормой для Кузбасса

В Гидрометцентре Кемеровской области прокомментировали Сiбдепо продолжающийся в течение нескольких дней снегопад в Кузбассе. По словам синоптиков, снег в апреле — это норма. Также в службе сообщили, что в ближайшее время в регионе начнется потепление.

«Сегодня днем уже начнем повышаться до +1,+6, в последующие дни еще выше. В апреле снег-это норма. В этом году рано сошел снежный покров, поэтому кажется, что должно быть тепло. Возвраты холодов в апреле и мае не аномальны», — сообщили в Гидрометцентре.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд тем временем прогнозирует июньскую погоду на предстоящих выходных в Москве. В пятницу, по его словам, в столице воздух прогреется до +20-22 °C. При этом возможны грозы и ветер до 15 м/с.

В субботу в Москве ожидается от +17 до +19 °C, а в воскресенье — от +15 до +20°C, в течение обоих дней будет солнечно, сообщил синоптик.

Ранее жителей Москвы предупредили, что в первые майские выходные будет комфортная погода, а вот ближе ко Дню Победы заметно похолодает из-за влияния циклона с Таймыра.