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В Мелитополе установили скворечники для увеличения популяции птиц

В Мелитополе установили скворечники для увеличения популяции птиц

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АНО «Сад памяти»

В рамках экологических гуманитарных миссий в Мелитополе установили скворечники для увеличения популяции птиц, оператором выступает АНО «Сад памяти», говорится в сообщении организаторов.

В новых регионах проходит реализация программы экологических гуманитарных миссий, утвержденной вице-премьером Викторией Абрамченко. Один из этапов программы – сохранение и защита окружающей среды, и в частности – поддержка популяции перелетных птиц.

24 апреля состоялась торжественная передача скворечников в Херсонскую область, в ближайшее время их установят в городском заповеднике – на молодых деревьях. Первую партию скворечников уже получила и Запорожская область.

В мероприятии приняли участие заместитель гендиректора АНО «Сад Памяти» Александр Краснощеков, «Волонтеры Победы» и юнармейцы.

Около 70% видов птиц на новых территориях предпочитают жить в дуплах, которых нет в молодых деревьях, поэтому скворечники принципиально важны для сохранения и возрождения фауны этих мест.

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