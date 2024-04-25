В Подмосковье отремонтируют дороги в деревнях и селах

Летом специалисты отремонтируют почти 220 км региональных дорог в деревнях и селах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, также специалисты укрепят обочины и нанесут на дорогах разметку.

Он добавил, что также по результатам голосования жителей на портале «Добродел» в регионе отремонтируют более 45 км дорог на 14 участках.

Кроме того, ремонтные работы проведут на подъездных дорогах Можайского, Раменского, Богородского и других округов.