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В Подмосковье отремонтируют дороги в деревнях и селах

Около 220 километров дорог отремонтируют в подмосковных деревнях и селах

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Летом специалисты отремонтируют почти 220 км региональных дорог в деревнях и селах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

По словам заместителя председателя правительства — министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, также специалисты укрепят обочины и нанесут на дорогах разметку.

Он добавил, что также по результатам голосования жителей на портале «Добродел» в регионе отремонтируют более 45 км дорог на 14 участках.

Кроме того, ремонтные работы проведут на подъездных дорогах Можайского, Раменского, Богородского и других округов.

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