Врач объяснила, почему люди заедают стресс

Люди часто заедают стресс из-за выработки кортизола, который стимулирует аппетит. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, в периоды стресса организм может стремиться запасать энергию в виде жировых отложений.

«Могут быть замешаны и психологические аспекты, например, компенсация негативных эмоций. Потребление пищи может стать формой психологической компенсации для смягчения негативных эмоций, вызванных стрессом», — отметила врач.

До этого эксперты объяснили, что делать при нервном срыве. Среди симптомов — внезапная агрессия, истерика, апатия, тахикардия, чрезмерная реакция на чьи-то слова. Чтобы в момент остановить кризисную ситуацию, нужно успокоить систему, отвечающую за стресс, пояснили ученые.

Специалисты советуют при таком психологическом перенапряжении умыться холодной водой. Также в качестве тормоза острой фазы нервного срыва помогает физическая активность — рекомендуется поприседать или отжаться от пола. Затем нужно обустроить для себя комфортную атмосферу — принять ванну, зажечь свечи и лечь с закрытыми глазами.

Среди методов быстрого снятия напряжения в момент популярны также массажи шеи и вкусная еда.

Ранее ученые выяснили, что раздражительные и тревожные люди больше склонны к развитию заболеваний сердца.