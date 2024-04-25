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Фитнес-тренер напал на клиентку, отвергнувшую его ухаживания

WOB: в Таиланде фитнес-тренер избил клиентку, которая не захотела с ним встречаться

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Depositphotos

В Таиланде фитнес-тренер напал на свою клиентку, потому что она не захотела с ним встречаться, пишет World of Buzz.

Как рассказали очевидцы, фитнес-тренер бесплатно занимался с женщиной, которая ему понравилась. Мужчина думал, что их чувства взаимны, но когда понял, что это не так, напал на нее с кулаками и повалил на землю.

«Она просто искала друга, который поможет ей тренироваться. Поэтому он разозлился, схватил женщину и швырнул ей на пол», — вспоминают свидетели.

В результате падения женщина получила травму головы и обратилась в полицию. Однако местные офицеры сообщили ей, что инцидент слишком мелкий, чтобы они могли принять меры. Позже тренер предложил выплатить компенсацию пострадавшей, но так и не сделал этого.

Ранее фитнес-тренер рассказала, как похудеть к лету без усилий.

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