Фитнес-тренер напал на клиентку, отвергнувшую его ухаживания

В Таиланде фитнес-тренер напал на свою клиентку, потому что она не захотела с ним встречаться, пишет World of Buzz.

Как рассказали очевидцы, фитнес-тренер бесплатно занимался с женщиной, которая ему понравилась. Мужчина думал, что их чувства взаимны, но когда понял, что это не так, напал на нее с кулаками и повалил на землю.

«Она просто искала друга, который поможет ей тренироваться. Поэтому он разозлился, схватил женщину и швырнул ей на пол», — вспоминают свидетели.

В результате падения женщина получила травму головы и обратилась в полицию. Однако местные офицеры сообщили ей, что инцидент слишком мелкий, чтобы они могли принять меры. Позже тренер предложил выплатить компенсацию пострадавшей, но так и не сделал этого.

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