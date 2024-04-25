Житель Калининградской области отправился в колонию за то, что сжег дом вместе с хозяином

В Калининградской области вынесли приговор мужчине, который пырнул ножом и поджег односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Инцидент произошел в феврале 2023 года в поселке Высокое. Местный житель выпивал дома у 67-летнего знакомого, но поссорился с ним и ударил ножом. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, а его гость решил скрыть следы преступления. Он залил помещение машинным маслом, поджег дом и сбежал. За пару дней до этого, как уточняется, злоумышленник украл у приятельницы кошелек с деньгами.

Подозреваемого в жестокой расправе поймали и возбудили в его отношении уголовное дело по трем статьям. Свою вину мужчина признал частично. Нестеровский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыскали ущерб, причиненный потерпевшей, на сумму 9000 рублей и моральный вред в размере 1 млн рублей.

Ранее в Иваново участник СВО угрожал молодому человеку пистолетом из-за его антивоенных взглядов.