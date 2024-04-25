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Россиянка напала на новорожденного сына с маникюрными ножницами и нанесла 20 ударов

РЕН ТВ: в Тверской области студентка напала на новорожденного сына с ножницами

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Pixabay

Жительница Тверской области напала на своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Осташкове. По словам собеседника, 18-летняя студентка колледжа не состояла на учете в женской консультации, но была беременной.

Во время родов она заперлась в туалете своего дома и там на свет появился мальчик. Девушка самостоятельно перерезала пуповину маникюрными ножницами, после чего набросилась на сына с этим же предметом. Студентка ударила его не менее 20 раз.

После этого девушку доставили с кровотечением в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Ребенка спасти не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье на лавке нашли плачущего младенца. Спустя некоторое время в полицию пришла пьяная женщина и заявила, что она является матерью ребенка. Так как россиянка оскорбляла сотрудников МВД, на нее составили протокол о хулиганстве и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Волжском отец бросил ботинок в жену и сломал череп пятимесячной дочери.

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