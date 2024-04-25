Россиянка напала на новорожденного сына с маникюрными ножницами и нанесла 20 ударов

Жительница Тверской области напала на своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Осташкове. По словам собеседника, 18-летняя студентка колледжа не состояла на учете в женской консультации, но была беременной.

Во время родов она заперлась в туалете своего дома и там на свет появился мальчик. Девушка самостоятельно перерезала пуповину маникюрными ножницами, после чего набросилась на сына с этим же предметом. Студентка ударила его не менее 20 раз.

После этого девушку доставили с кровотечением в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Ребенка спасти не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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