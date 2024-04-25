Психологи рассказали, как сохранить доверительные отношения с ребенком

Чтобы сохранить с ребенком доверительные отношения на всю жизнь, родителям нужно уделять этому внимание с самого раннего детства и соблюдать некоторые правила. В частности, необходимо признавать право детей на свободу и выбор, а также предоставлять им личное пространство, рассказала специалист семейного центра «Согласие» Виктория Лимарь в беседе с «Москвой 24».

Напряжение в отношениях можно создать при попытках контролировать каждый шаг ребенка, отметила специалист. Она подчеркнула, что вместо этого лучше отмечать успехи детей, поддерживать их начинания и индивидуальные особенности, не навязывая свое мнение. Это касается внешности, хобби и выбора профессии. Зачастую такое поведение только ухудшает ситуацию и вызывает протест.

«В итоге дочь постоянно ощущает давление, а мать – разочарование», – объяснила психолог.

Еще один способ наладить доверительные отношения – это обращение за помощью и советом. К примеру, мама может попросить дочь помочь с новыми технологиями. По мнению психолога, это демонстрирует ребенку его важность в семье и укрепляет дружбу. Также Лимарь призвала показывать себя надежным родителем, готовым помочь в трудную минуту, а не осудить.

Полезно для укрепления дружбы со своим ребенком будет следование семейным традициям – к примеру, завести правило совместного приготовления интересных блюд и приема гостей. Подобные традиции оставляют у ребенка теплые воспоминания о детстве, подчеркнула Лимарь.

Психолог призвала родителей проявлять терпение, особенно если речь идет о подростках, у которых идет гормональная перестройка. По ее словам, вызывающее поведение или капризы часто являются способом привлечь внимание и попросить о помощи.

Напомним, психологи также советуют родителям не критиковать избранника дочери. Такое поведение, по их мнению, может негативно повлиять на детско-родительские отношения, и сблизить влюбленных.

Детские психологи ранее рассказали, о чем может говорить беспричинное ухудшение поведение ребенка.