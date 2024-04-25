Взрывы произошли в украинском городе после объявления тревоги

Взрывы произошли в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Новини.Live».

«В Кривом Роге раздаются взрывы, — местные паблики» — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Одесской областях Украины.

25 апреля сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области в 10:19 мск. Через 10 минут сигнал прозвучал в других регионах. В 10:32 мск воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

До этого в Черкасской области в центральной части Украины также произошли взрывы. В этот момент в Черкасской и еще четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сообщалось, что Одесса оказалась частично обесточена после взрывов ночью 24 апреля.

Ранее в Николаеве на юге Украины произошли два взрыва.