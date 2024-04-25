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В Приморье завели уголовное дело на мужчину, якобы зарубившего собаку на глазах у детей

В Приморье мужчину заподозрили в том, что он зарубил собаку на глазах у детей

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Shutterstock

В Приморье возбудили уголовное дело на мужчину, который признался в расправе над своей собакой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что местный житель сначала выбросил свою собаку на улицу, а после того, как она прибилась к стае, поманил ее и зарубил топором. По предварительным данным, это произошло на глазах у школьников.

Полиция проверила предполагаемое место преступления, но никаких криминальных следов не нашла, хозяин пса также отрицал свою виновность. Однако очевидцы происшествия, которых допросили правоохранители, единогласно указывали на 57-летнего соседа, его задержали. В итоге полицейским удалось выяснить причастность подозреваемого к противоправному деянию.

«Мужчина дал признательные показания и сообщил, что останки животного вывез в лесополосу и позже показал место», — отметили в ведомстве.

Возбуждено дело о жестоком обращении с животным, фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее у заводчика, обвиняемого в жестоком обращении с животными, отобрали 14 собак.

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