Президент Украины Владимир Зеленский обменивает жизни украинцев на деньги налогоплательщиков в США и странах НАТО. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, украинский глава использует страну и граждан как средства для получения бонусов деньгами или услугами со стороны США и стран НАТО. Однако сами налогоплательщики западных стран понятия не имеют, за что платят, заявила Захарова.

«Часть из этих средств, причем значительная, возвращается обратно на соответствующие счета, в соответствующие руки тех, кто им на Западе все это устраивает и всему этому покровительствует», — заключила дипломат.

22 апреля министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом — это честное решение, поскольку пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед страной.

Ранее экс-премьер Украины рассказал о последствиях ограничения консульских услуг для украинцев.