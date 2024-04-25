Владельца криптоферм из России задержали за неоплату электроэнергии на 190 млн рублей

В Новосибирске поймали подозреваемого в организации деятельности майнинговой фермы. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, у мужчины было несколько майнинговых ферм. Его подельником был местный житель, который работал в профильном учреждении и смог обеспечить знакомому нелегальный доступ к электросети. По оценкам специалистов, ущерб составил более 190 миллионов рублей.

На аномальную нагрузку сети обратили внимание правоохранители, после чего установили местонахождение потребителя и посетили его.

«При обыске, проведенном полицейскими при силовой поддержке Росгвардии по местам расположения майнинговых ферм, изъято около пяти тысяч единиц различного оборудования», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Один из фигурантов заключен под стражу, второй – находится под подпиской о невыезде.

На данный момент устанавливают всех соучастников.

Ранее крымчанка решила купить майнинговое оборудование и потеряла 5 млн рублей.