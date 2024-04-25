Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владельца криптоферм из России задержали за неоплату электроэнергии на 190 млн рублей

В Новосибирске задержали майнера, причинившего региону ущерб на 190 млн рублей

close
100%
МВД РФ по Новосибирской области

В Новосибирске поймали подозреваемого в организации деятельности майнинговой фермы. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем официальном Telegram-канале.

По версии правоохранителей, у мужчины было несколько майнинговых ферм. Его подельником был местный житель, который работал в профильном учреждении и смог обеспечить знакомому нелегальный доступ к электросети. По оценкам специалистов, ущерб составил более 190 миллионов рублей.

На аномальную нагрузку сети обратили внимание правоохранители, после чего установили местонахождение потребителя и посетили его.

«При обыске, проведенном полицейскими при силовой поддержке Росгвардии по местам расположения майнинговых ферм, изъято около пяти тысяч единиц различного оборудования», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела. Один из фигурантов заключен под стражу, второй – находится под подпиской о невыезде.

На данный момент устанавливают всех соучастников.

Ранее крымчанка решила купить майнинговое оборудование и потеряла 5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами