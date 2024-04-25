Россиянам назвали главные правила безопасного пикника на природе

При поездке на пикник с собой нужно обязательно иметь достаточно большой запас воды и пехотную лопатку. При выборе места следует ориентироваться на специальные базы, предназначенные для отдыха на природе, посоветовал эксперт по безопасности Эдуард Халилов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Особенно осторожными и внимательными нужно быть при разведении костра на природе, подчеркнул Халилов. Если вокруг места, выбранного для пикника, много сухой травы, листьев и деревьев, а также есть ветер, то от идеи развести костер нужно отказаться, так как это очень опасно и грозит лесным пожаром, подчеркнул он.

При выезде на базу отдыха подобных проблем не будет, так как там обычно все предусмотрено – в том числе есть мангал и гриль, отметил специалист.

«Но если вы все-таки решили ехать на дикую природу, то с собой обязательно надо взять лопату, чтобы снять верхний слой дерна и обложить им ваше костровище, — подчеркнул он. — Это убережет от распространения огня в разные стороны».

Если горение станет неконтролируемым, то место огня можно засыпать землей – для этого тоже нужно лопата, добавил Халилов. Помимо этого, он порекомендовал держать рядом с костром большое количество воды, чтобы если трава вспыхнет от отскочившей искры или уголька, ее можно было сразу потушить.

Для готовки на огне лучше не применять хвойные породы деревьев, так как в них много смолы, которая будет «стрелять» на огне, добавил эксперт. Очень важно также правильно использовать средства для розжига и ни в коем случае не применять в этом качестве обычный бензин – это грозит тем, что загореться может сам человек, заключил Халилов.

Ранее специалисты назвали регионы с высокой вероятностью лесных пожаров летом 2024 года.