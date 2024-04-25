Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии

На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии после сбоя

close
100%
Depositphotos

На острове Мияко японской префектуры Окинава восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба компании Okinawa Electric Power Company.

По данным пресс-службы, отключение электричества произошло «по всей территории Миякодзимы».

«В настоящее время мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии в 11:42 (05:42 мск)», — говорится в релизе.

До этого телеканал NHK сообщал, что в четверг рано утром произошло масштабное отключение электроэнергии на острове Мияко в японской префектуре Окинава, в результате чего без электричества остались 24 490 домовладений, то есть почти все жилые дома на острове. Кроме того, больницы на острове прервали прием пациентов и плановые операции за исключением экстренных случаев. Специалисты не смогли установить причину отключения.

Компания Okinawa Electric Power Company выразила свои извинения за причиненные неудобства потребителям.

Ранее во Франции таинственный камень пробил насквозь автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами