На японском острове Мияко возобновили подачу электроэнергии

На острове Мияко японской префектуры Окинава восстановлено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба компании Okinawa Electric Power Company.

По данным пресс-службы, отключение электричества произошло «по всей территории Миякодзимы».

«В настоящее время мы изолировали предполагаемую причину аварии и восстановили подачу электроэнергии в 11:42 (05:42 мск)», — говорится в релизе.

До этого телеканал NHK сообщал, что в четверг рано утром произошло масштабное отключение электроэнергии на острове Мияко в японской префектуре Окинава, в результате чего без электричества остались 24 490 домовладений, то есть почти все жилые дома на острове. Кроме того, больницы на острове прервали прием пациентов и плановые операции за исключением экстренных случаев. Специалисты не смогли установить причину отключения.

Компания Okinawa Electric Power Company выразила свои извинения за причиненные неудобства потребителям.

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