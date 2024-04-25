Инфекционисты объяснили, чем россиянам грозят бактерии-мутанты с МКС

Мутировавшие в условиях космоса бактерии, обнаруженные на МКС, действительно устойчивы к земным лекарствам. Однако землянам такие супербактерии-мутанты не угрожают новой пандемией, заверил инфекционист Николай Малышев. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал не разводить панику, а просто обработать космонавтов после их возвращения на Землю.

Малышев подчеркнул, что супербактерии обитают лишь в ограниченном пространстве земной орбиты, и, если космонавтов правильно обработать, их распространения среди людей не допустят.

«Никаких страшных эпидемий из-за этого не будет, абсолютно», – заверил инфекционист.

Мутировали бактерии из-за условий замкнутого пространства на МКС и солнечной радиации – это создало своего рода инкубатор для микроорганизмов, объяснил врач. На Земле радиацию сглаживает атмосфера, подчеркнул он. Что касается конкретных названий, то речь идет, по мнению специалиста, о стафилококках и стрептококках, которые находятся как снаружи – на коже человека, так и в желудке и кишечнике.

Напомним, микробиологи выяснили, что устойчивые к антибиотикам бактерии E. bugandensis с МКС накопили различные мутации. Отмечается, что они не опасны для человека напрямую, однако представляют патогенную угрозу.

Ранее в ВОЗ заявили о продолжении мутации коронавируса.