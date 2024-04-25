Пожар в Омске охватил цистерны с нефтепродуктами

Спасатели пытаются ликвидировать возгорание, охватившее цистерны с нефтепродуктами на одном из омских производств. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара на Красноярском тракте достигла 500 квадратных метров. Объем каждой из охваченных огнем цистерн составляет 200 литров. К тушению возгорания привлекли 58 специалистов МЧС и 15 единиц техники, позднее к ним присоединились два пожарных поезда.

24 апреля сообщалось о пожаре под Симферополем. В пресс-службе регионального главка МЧС России уточнили, что, когда первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия, они зафиксировали, что горит железнодорожная цистерна. МЧС развернуло оперативный штаб тушения пожара. Для ликвидации огня привлекли более 100 спасателей и 20 машин. Известно, что огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области.