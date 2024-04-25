Пятилетняя девочка выжила после падения из окна шестого этажа в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти пятилетняя девочка получила тяжелые травмы, выпав из окна. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в городе Колтуши 24 апреля. Пятилетнего ребенка нашли под окнами многоэтажки. Девочка находилась дома вместе с родителями и младшей сестрой и выпала из окна шестого этажа.

Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами, подробности о состоянии пострадавшей неизвестны. Известно, что ребенок воспитывается в полной семье, родители девочки не попадали в поле зрения правоохранителей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Челябинске девятиклассник упал с балкона высотки, подросток пролетел 21 этаж. Скорая помощь приехала на вызов спустя 15 минут, в тот момент девятиклассник дышал, но впоследствии его самочувствие ухудшилось, и медики спасти его не смогли.

Ранее в Уфе двухлетняя девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой.