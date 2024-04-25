Названы самые популярные у россиян профессии для подработки на майские праздники

Во время долгих выходных на майских праздниках многие россияне планируют подрабатывать – об этом сообщили 24% участников соответствующего опроса. Топ самых популярных профессий для этих целей возглавил курьер – за него отдали голоса 16% респондентов, приводит RT результаты исследования.

Также среди популярных профессий для подработки в мае – таксист (9%), администратор (8%), разнорабочий (7%), продавец (6%), комплектовщик товаров (5%). Кроме того, россияне планируют подработать сотрудником колл-центра, базы отдыха, няней и промоутером.

Объясняя свои мотивы, большинство опрошенных (41%) рассказали, что они планируют работать, чтобы накопить деньги, многие также назвали причиной маленькую зарплату на основной работе (29%). Для погашения долгов и кредитов подработки берут 24% респондентов, также многие считают такие подработки своим хобби, а другие идут на это, чтобы не тратить время попусту.

Большая часть опрошенных (40%) рассчитывают заработать до 10 тыс. рублей за время майских праздников, 20% планируют получить до 5 тыс. рублей. От 10 до 15 тыс. рублей рассчитывают заработать 26% участников исследования, а более 15 тыс. рублей – только 14%.

Всего в опросе сервиса «Зарплаты.ру» приняли участие более 1,9 тыс. человек, живущих в разных регионах России.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что треть россиян в подработке важным преимуществом считают увеличение круга общения и контактов, а также возможность приобрести новые профессиональные навыки и расширить свой кругозор и опыт.

Ранее стало известно, как российские компании относятся к подработкам сотрудников.