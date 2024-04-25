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В Госдуме призвали сажать на 10-15 лет за организацию незаконной миграции

Депутат Якубовский: нужно ввести срок до 15 лет за организацию незаконной миграции

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил ужесточить наказание за организацию незаконной миграции, в том числе увеличить срок лишения свободы и сумму штрафа. Соответствующее обращение он отправил главе Минюста Константину Чуйченко, передает RT со ссылкой на копию документа.

Депутат призвал наказывать за организацию незаконного прибытия в страну иностранцев и лиц без гражданства лишением свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 2 до 3 млн рублей. В случае, если такие нарушения совершены по предварительному сговору, с использованием служебного положения или группой организованных лиц, то виновным должно грозить от 10 до 15 лет тюрьмы и штраф от 3 до 5 млн рублей, считает парламентарий.

Необходимость своей инициативы Якубовский объяснил тем, что количество обвиняемых в организации незаконного въезда в РФ выросло на 27% за прошлый год, почти до 1 тыс. человек. При этом наказание для них не соответствует тяжести преступления, убежден депутат. Действия таких организаторов опасны для страны и всех ее жителей, поэтому в УК нужно внести изменения в этой части, подчеркнул он.

Помимо этого, Якубовский призвал более жестко наказывать мигрантов за нарушение правил въезда или пребывания в стране. Он попросил Чуйченко обозначить позицию министерства по этому вопросу.

До этого депутаты Госдумы призвали запретить семьям мигрантов въезжать на территорию России, введя принцип «один приехал — один выехал».

Ранее стало известно, что в России могут изменить экзамены для мигрантов.

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