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Рухнули крылья мельницы кабаре «Мулен Руж»

Le Figaro: в Париже обрушились крылья мельницы кабаре «Мулен Руж»

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BFM TV

Крылья мельницы известного во всем мире кабаре «Мулен Руж» рухнули на асфальт в ночь на 25 апреля. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Отмечается, что инцидент произошел около 02:00 (03:00 мск), а причина падения крыльев мельницы пока остается неизвестной. По словам спасателей, в результате происшествия никто не пострадал, а риска дальнейшего обрушения нет.

Судя по кадрам у «Мулен Руж», рухнувшие мельничные крылья унесли за собой первые три буквы вывески заведения.

«Мулен Руж» — классическое кабаре, находящееся в квартале красных фонарей рядом с площадью Пигаль в Париже. Заведение возвели в 1889 году, и оно является одним из символов французской столицы.

В 2023 году «Мулен Руж» из-за протестов зоозащитников отказалось от традиционного шоу, в котором танцовщица плавала вокруг змей в резервуаре с водой.

Ранее стало известно, что МОК может отменить часть соревнований на Олимпиаде в Париже.

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